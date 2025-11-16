A Ucrânia ainda acalenta a esperança de jogar no Mundial 2026. Os europeus de leste venceram a seleção da Islândia por 2-0, neste domingo, e garantiram o segundo lugar no Grupo D, apenas atrás da França.

Com Anatoliy Trubin, guarda-redes do Benfica, e sem o lesionado Heoriy Sudakov, a Ucrânia defrontava a Islândia em igualdade pontual. O duelo no Stadion Wojska Polskiego, na Polónia (por força da guerra) seria decisivo para a definição do grupo.

O nulo manteve-se durante 83 minutos e, em grande parte, isso deve-se à intervenção de Trubin. O guarda-redes ucraniano negou um golo certo à Islândia aos 77 minutos, após cabeceamento de Palsson.

Um jogo muito fechado acabou desbloqueado num golo de bola parada. O ucraniano Oleksiy Gutsulyak assinou de cabeça o 1-0 e pôs a Ucrânia em vantagem. Oleksiy Gutsulyak, extremo do Polissya, fez o 2-0 num remate feliz. Contou com um desvio de um defesa e celebrou.

Ficou feito o tira-teimas. A Ucrânia assegurou o segundo lugar com dez pontos e tem um lugar no play-off de acesso ao Mundial 2026. A Islândia fica com sete e sem chances de jogar o seu segundo certame da categoria.

Noutro duelo do Grupo, mais cerimonial do que outra coisa, a França (já apurada) visitou e venceu o Azebaijão, que também já não tinha hipóteses de se apurar. Ganhou por 3-1.

Curiosamente, um antigo jogador do Estoril abriu o marcador a favor dos azeris. Renat Dadashov marcou aos quatro minutos, mas Mateta (17m), Akliouche (30m) e Mahammadaliyev (45m, p.b.) balancearam o marcador a favor da França.

Magnes Akliouche, jovem estrela do Mónaco, estreou-se a marcar pela equipa A da seleção gaulesa.