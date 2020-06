O ex-futebolista Darijo Srna foi promovido a Director para o Futebol do Shakhtar Donetsk, equipa orientada pelo português Luís Castro.

Antigo internacional croata, Srna fez quase toda a carreira ao serviço do clube ucraniano, no qual esteve entre 2003 e 2018. Depois de terminar a carreira, no verão de 2019 após uma época nos italianos do Cagliari, regressou ao Shakhtar para se tornar adjunto de Luís Castro.

O treinador português está assim na iminência de perder dois dos adjuntos: Srna e Filipe Çelikkaya, que deverá ser apresentado em breve como novo técnico do Sporting B.