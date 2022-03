Vencedor da Premier League pelo Arsenal em 2002, Oleg Luzhny é um dos vários ex-desportivas que se juntou ao exército ucraniano na luta contra a invasão russa. O antigo jogador de «gunners», Dínamo Kiev, Karpaty e Wolverhampton relatou o horror do conflito no leste da Europa.



«Como todos os devotos ucranianos, estou a defender o meu país e o nosso território com as minhas gentes. A situação é muito tensa, as sirenes soam três ou quatro vezes por dia. Inúmeras vezes pessoas têm de correr para os abrigos, mulheres com crianças pequenas, que não percebem o que está a acontecer e ficam aterrorizadas. Vilas e cidades inteiras estão a ser bombardeadas e destruídas, as pessoas estão a ficar sem comida, água, gás e electricidade», começou por contar ao «Mirror».



O antigo internacional ucraniano, de 53 anos, fez um apelo aos desportistas russos.



«Apoio todas as sansações à Rússia. E os desportistas fazem parte da nação. Quando uma nação elege um presidente, são responsáveis pelas suas ações. Se eles ficam calados, significa que apoiam o que está a acontecer: a invasão a um país pacífico. Portanto, o desporto russo deve falar e pedir ao presidente Putin que acabe com a guerra. Bombardear pessoas pacíficas que não fizeram nenhum mal à Rússia em pleno século XXI? Não faz sentido. O que a Rússia está a fazer não é uma ameaça só para a Ucrânia, mas para toda a Europa», referiu.

Oleg Luzhny, natural de Lviv, despontou no Karpaty e rapidamente chegou ao Dínamo Kiev. Após cerca de uma década no emblema da capital ucraniana, transferiu-se para o Arsenal, equipa que representou entre 1999 e 2003. Jogou ainda no Wolverhampton, em 2003/2004, e terminou a carreira com 19 títulos conquistados: uma Premier League, um Euro de sub-21, duas Supertaças Inglesas, duas Taças de Inglaterra e sete ligas ucranianas, entre outros.