Igor Jovicevic é o novo treinador do Shakhtar Donetsk, regresso à Ucrânia, um país que não é, de todo, desconhecido para si. O croata trabalhou no Dnipro nas duas últimas temporadas, além de ter jogado no Karpaty. E nem a invasão russa ao país o impede de regressar.



«Quero deixar claro que já pensava voltar à Ucrânia. Tinha opção de prolongar o meu contrato com o Dnipro, outro clube ucraniano, e já tinha decidido regressar. Há 20 anos que tenho contacto com a Ucrânia, desde o tempo em que jogava no Karpaty. Sempre gostei do povo ucraniano. Aliás, sinto-me um pouco ucraniano como me sinto croata ou espanhol», começou por dizer, em entrevista ao AS.



«Não sou um herói por voltar. Não fui forçado a fazê-lo, foi um desejo. Sempre mantive contacto com a federação ucraniana de futebol e com a FIFA para termos garantias de que estaremos mais ou menos seguros. Também não sou um estrangeiro qualquer que veio para aqui uma temporada. Conheço muito bem o país, tenho uma alma patriótica como eles e gosto muito do país. A invasão foi um choque, mas passou-se o mesmo na Croácia, houve uma guerra de 1991 a 1995 e desde o segundo que se jogou futebol nas zonas mais seguras», acrescentou.



Mas como é, afinal, a preparação de uma equipa que foi forçada a abandonar a sua terra?



«Estamos a fazer a pré-época em Roterdão [Países Baixos] e depois vamos um par de semanas para a Eslovénia. Mais tarde, vamos trabalhar em Varsóvia [nas instalações do Legia] e temos o primeiro jogo do campeonato agendado para 23 de agosto. Ainda não sabemos em que cidade da Ucrânia será. Não está decidido, ainda nem temos adversário. O início do campeonato será nesse dia porque é o dia nacional do país e essa data foi escolhida de forma simbólica. É uma mudança, porque há mês e meia estava previsto que a primeira volta completa se jogasse na Turquia. Vamos jogar na Ucrânia para apoiar quem está a defender o país. Vamos jogar nas cidades menos perigosas», explicou.



Apesar de estar previsto o regresso do futebol, os encontros vão disputar-se sem público e perto de um refúgio antiaéreo. No entanto, Jovicevic frisou que a guerra não é como a maioria das pessoas vê na televisão.

«Nem tudo é como se vê na televisão. Parece que estão a cair bombas em todos os sítios da Ucrânia. Há sirenes que alertam a população antes de as bombas caírem. Não é normal, mas é a realidade que temos», sublinhou.



Por último, Jovicevic lembrou a debandada de jogadores em virtude da guerra e da dificuldade em construir o plantel do Shakhtar, além do dinheiro que o clube perdeu.



«Quando a guerra eclodiu, a FIFA concedeu aos jogadores estrangeiros a oportunidade de irem para outros clubes por empréstimo, até o conflito terminar. Os nosso brasileiros saíram. Os jogadores podem sair de forma gratuita ou por muito menos do que valem. Estamos a falar de jogadores que valem 20 milhões de euros que são vendidos por cinco ou seis. O Shakhtar está a apelar à FIFA porque está a perder dinheiro. O clube gastou 58 milhões de euros em jogadores que agora não valem nada... O clube não tem capacidade para proteger os ativos, o seu valor colapsou devido à guerra. Só resta o Lassina Traoré que vive em Amesterdão e vai juntar-se à equipa porque estamos em Roterdão. Vamos ver se tem coragem para continuar. (...) Este é um novo Shakhtar que sobrevive em condições de guerra. É um grande problema que não afeta o Dínamo, por exemplo, visto que a maioria dos jogadores são ucranianos. Temos muitos jovens e poucos jogadores experientes como Pyatov e o Stepanenko. O Dínamo é favorito», concluiu.

Jovicevic, de 48 anos, assinou por duas épocas com o Shakhtar, sucedendo a Roberto De Zerbi, que rescindiu contrato.