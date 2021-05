Roberto de Zerbi é o novo treinador do Shakhtar Donestsk, sucedendo a Luís Castro, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O técnico italiano assinou por dois anos com o vice-campeão ucraniano.



De Zerbi esteve três anos ao serviço do Sassuolo e bateu o recorde de pontos (62) da história do clube na Serie A. Com o treinador de 41 anos, os neroverdi terminaram uma vez na 11.ª posição da Serie A e duas vezes em oitavo lugar.