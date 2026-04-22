A Federação Ucraniana de Futebol anunciou, esta quarta-feira, a saída de Sergiy Rebrov do cargo de selecionador, após ter falhado a qualificação para a fase final do Mundial 2026, que se vai jogar nos Estados Unidos da América, no Canada e no México.

Em comunicado, Andriy Shevchenko, ex-futebolista e atual presidente da Federação Ucraniana, agradeceu o serviço prestado pelo técnico que comandou a seleção no Euro 2024.

«Agradecemos a Sergiy Stanislavovych Rebrov pelo trabalho e pela contribuição para a formação de jovens futebolistas. Precisamos de seguir em frente e de tomar decisões que constituirão a base da futura seleção nacional», afirmou Shevchenko.

Apesar da demissão do cargo de selecionador, Sergiy Rebrov vai continuar ligado à Federação Ucraniana como vice-presidente e membro do comité executivo.

A eliminação da Ucrânia da qualificação para o Campeonato do Mundo confirmou-se depois da derrota frente à Suécia, por 3-1.

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