O futebolista brasileiro Taison terminou a ligação ao Shakhtar Donetsk, confirmou esta sexta-feira o clube ucraniano, treinado pelo português Luís Castro.

Taison, de 33 anos, esteve oito anos no clube laranja, ao qual chegou a meio da época 2012/2013, oriundo do Metalist, onde iniciou a sua aventura de dez temporadas e meia no futebol ucraniano, agora findada.

O médio ofensivo conquistou seis campeonatos ucranianos, cinco taças e cinco supertaças na sua passagem pela nação da Europa de leste.

Em comunicado, o Shakhtar não dá conta do futuro de Taison, mas de acordo com a imprensa brasileira, nomeadamente o UOL e o GloboEsporte, Taison vai regressar ao Brasil, para representar o Internacional de Porto Alegre, clube no qual fez a formação e onde jogou nos primeiros anos como sénior, de 2008 a 2010.