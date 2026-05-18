Internacional
Há 1h e 37min
OFICIAL: Trubin e Sudakov têm novo selecionador na Ucrânia
Andrea Maldera, italiano de 55 anos, será o primeiro selecionador estrangeiro
TFR
Andrea Maldera, italiano de 55 anos, será o primeiro selecionador estrangeiro
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A seleção ucraniana apresentou, esta segunda-feira, Andrea Maldera como novo selecionador. O italiano de 55 anos será o primeiro estrangeiro a liderar a equipa.
Andrea liderará, assim, os benfiquistas Trubin e Sudakov, assinado um vínculo de dois anos com a Ucrânia.
Na presente temporada, o técnico italiano era adjunto no Marselha. Cumpriu também a mesma função no Brighton e no Milan. Regressa à seleção ucraniana, na qual já havia sido adjunto entre 2016 e 2021.
Esta será, portanto, a primeira experiência como treinador principal.
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