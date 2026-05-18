A seleção ucraniana apresentou, esta segunda-feira, Andrea Maldera como novo selecionador. O italiano de 55 anos será o primeiro estrangeiro a liderar a equipa.

Andrea liderará, assim, os benfiquistas Trubin e Sudakov, assinado um vínculo de dois anos com a Ucrânia.

Na presente temporada, o técnico italiano era adjunto no Marselha. Cumpriu também a mesma função no Brighton e no Milan. Regressa à seleção ucraniana, na qual já havia sido adjunto entre 2016 e 2021.

Esta será, portanto, a primeira experiência como treinador principal.

RELACIONADOS
Pavard despede-se do Marselha: «Uma página vira-se hoje»
VÍDEO: guarda-redes filho de Koeman marca penálti para dar a vitória ao Telstar
Espanha: Fermín López vai ser operado e tem Mundial 2026 em risco
Bruno Fernandes: «Queria puxar por mim para ultrapassar os melhores»