A seleção ucraniana apresentou, esta segunda-feira, Andrea Maldera como novo selecionador. O italiano de 55 anos será o primeiro estrangeiro a liderar a equipa.

Andrea liderará, assim, os benfiquistas Trubin e Sudakov, assinado um vínculo de dois anos com a Ucrânia.

Na presente temporada, o técnico italiano era adjunto no Marselha. Cumpriu também a mesma função no Brighton e no Milan. Regressa à seleção ucraniana, na qual já havia sido adjunto entre 2016 e 2021.

Esta será, portanto, a primeira experiência como treinador principal.