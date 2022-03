Em silêncio desde que eclodiu a guerra na Ucrânia, Anatoliy Tymoshchuk tem sido bastante criticado por ex-colegas e compatriotas. O antigo internacional ucraniano, que continua a trabalhar no Zenit, viu a federação do seu país apagá-lo da história e retirar-lhe a licença de treinador.



Serhiy Rebrov foi arrasador nas críticas ao silêncio do compatriota.



«Infelizmente há uma categoria de pessoas que entendem que não vão voltar para a Ucrânia e que ninguém precisa deles na Europa. Talvez alguns tenham um posição, mas não a expressam e ficam em silêncio. Isso aplica-se não só a atletas. Tenho a certeza de que o Tymoshchuk está preocupado com o que está a acontecer em algum lugar dentro dele, mas provavelmente precisa de alimentar a sua família e isso é mais importante para ele. Esta é a vida dele. Durante uma guerra não se pode tomar uma posição neutra. Sento-me por algumas semanas, espero para ver qual ladro prevalecerá e depois expresso a minha opinião. Não é assim. Espero que a Ucrânia se livre de pessoas como ele» disse a lenda do futebol ucraniano e atual treinador do Al-Ain ao jornal «Zbirna».



Lembre-se que Tymoshchuk é o jogador com mais jogos pela Ucrânia, mas continua a trabalhar num clube russo.