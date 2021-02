Sem clube desde que deixou o Qingdao Huanghai, em outubro de 2019, Yaya Touré vai ser adjunto do Olympic Donetsk, informou o próprio nas redes sociais.



O costa-marfinense acaba assim por confirmar oficialmente o final da carreira. O médio disputou 727 jogos e marcou 124 golos entre seleção da Costa do Marfim, Beveren, Metalurg Donetsk, Olympiakos, Mónaco, Barcelona, Manchester City e Qingdao Huanghai, tendo conquista vários títulos como a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, CAN e Supertaça Europeia.



Na Ucrânia, Yaya Touré vai ser adjunto de Ihor Klymovskyi, treinador do sétimo classificado da Liga local.