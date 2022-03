Morreu Vladimir Rogovskiy, autor do primeiro golo do Shakhtar Donetsk nas competições europeias.



O ex-futebolista do Shakhtar entre 1975 e 1982 morreu na cidade de Kherson, esta sexta-feira, aos 68 anos, informou o clube ucraniano. Marcou 25 golos, entre eles o primeiro do emblema de Donetsk nas provas da UEFA diante do Dínamo de Berlim em 1976/77.



Kherson é, recorde-se, uma importante cidade portuária ucraniana que estava cercada pelas tropas russas. No entanto, o Shakhtar não relacionou a morte de Rogovskiy com a invasão russa.