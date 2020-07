Já campeão, o Shakhtar Donetsk não abranda ritmo e venceu esta quarta-feira o Kolos Kovalivka, por 2-0, em jogo da 31.ª jornada do campeonato ucraniano.

Marcos Cipriano e Junior Moraes, aos 49 e 90+4 minutos, respetivamente, fizeram os golos da formação orientada por Luís Castro.

Com este resultado, o Shakhtar segue no primeiro lugar da tabela classificativa, com mais 24 pontos do que o segundo, Zorya, mas também mais um jogo.