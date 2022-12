Andriy Shevchenko escapou por pouco a um ataque do exército russo, com recurso a drones, a Kiev, revelou o ex-jogador.



«Sim, estava muito perto da explosão. Estava a dois quilómetros do ataque. Um dos geradores elétricos centrais foi atingido. Como sabemos, os russos estão a tentar atingir infraestruturas críticas. A força [da explosão] foi muito forte», relatou, em entrevista à Sky Sports.



«Quando me mudei para a zona da guerra, sabia que isto poderia acontecer. É um sensação incrível quando vais para lá. As pessoas estão a sofrer, mas estão muito unidas. Sabemos o que temos de fazer, sabemos como sobreviver e sabemos que temos de estar unidos. Quando a eletricidade volta a alguns locais, convidas os teus amigos para irem a tua casa, tomarem um banho e partilharem alguma coisa. É isso que as pessoas fazem, ajudam-se», acrescentou ainda.



O ucraniano, Bola de Ouro em 2004, sublinhou que o seu povo não tem outra hipótese que não seja lutar. «A última hipótese é desistir e aí acaba tudo para a Ucrânia. Estamos a lutar pela nossa terra, pelo nosso futuro e isso une as pessoas», concluiu.

Shevchenko concedeu esta entrevista no Qatar, país onde vai assistir à final do Mundial 2022 entre a Argentina e a França, este domingo (15h00).