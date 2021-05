Andriy Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004 e figura do futebol ucraniano, recordou a alguns momentos marcantes da sua vida, nomeadamente a infância difícil e o acidente nuclear de Chernobyl.



O atual selecionador da Ucrânia cresceu a 200 quilómetros da central nuclear onde aconteceu o desastre nuclear em abril de 1986.



«Espero não surpreender ninguém quando digo que tudo parecia normal. Tinha dez anos. Divertia-me como um louco a jogar futebol em toda a parte. Entrei na academia do Dínamo de Kiev e logo a seguir explodiu o reactor número 4 e levaram-nos a todos», começou por dizer, em entrevista ao Corriere Della Sera sobre o seu livro «A minha vida, o meu futebol».



«Ainda sinto angústia. Chegaram autocarros da URSS e levaram todas as crianças entre os seis e os 15 anos. Fiquei a 1 500 quilómetros de casa e recordo tudo como se estivesse num filme. Viver na URSS? Não era mau. Passava muito tempo na escola e havia desporto por todo o lado. Era um país fechado que te tornava numa pessoa fechada», acrescentou.



Face aos problemas sociais e políticos, Shevchenko perdeu vários amigos de infância. «Comecei a ter cada vez menos amigos no bairro. Morreram todas, não por causa da radiação, mas por álcool, drogas e problemas com armas. O mundo que conhecíamos estava a ruir e os meus amigos, como todo o meu povo, não acreditavam em nada e perderam-se. O amor dos meus pais e o futebol salvou-me», confessou.



O ex-avançado de Dínamo de Kiev, AC Milan e Chelsea lembrou a influência de Valeri Lobanovski, histórico treinador ucraniano, na sua carreira.



«Continua a fazer parte da minha vida. Esteve ao meu lado num período complicado. Era mais do que um maestro severo. Lembro-me que nos mandava fazer dezenas de repetições do que chamávamos 'Escala da Morte' com 16 por cento de inclinação. O que não vomitasse, não jogava a titular. Era duro, mas íntegro e aprendemos muito com ele», contou ainda.