Uma vez mais, Andriy Shevchenko abordou a invasão da Rússia à Ucrânia, o seu país. Num vídeo divulgado nas redes sociais, o antigo futebolista e atual treinador pediu que as crianças ucranianas fossem salvas e relatou a história de Tanya, uma criança de seis anos que morreu de desidratação.



«Há duas semanas a Rússia iniciou uma guerra contra o meu país. Nos últimos dias tornou-se pior. Estão a matar centenas de crianças inocentes. Quero contar-vos a história da Tanya, uma criança de 6 anos, de Mariupol. Morreu sozinha de desidratação. A sua mãe morreu primeiro. Todas as crianças merecem paz e viver. Por favor, salvem as crianças ucranianas», disse a lenda do futebol ucraniano.



A morte da criança já tinha sido denunciada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Mariupol está, recorde-se, cercada por tropas russas e sem acesso a água, luz, energia e ajuda humanitária há vários dias.