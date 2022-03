O treinador Fernando Valente lamentou que «o maior talento» que treinou, Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), tenha de estar escondido num bunker para fugir à guerra na Ucrânia.



«O Sudakov é um miúdo de 20 anos (ndr. tem 19 anos) com um potencial enorme, até para jogar num Barcelona ou Manchester City. Foi o maior talento que treinei e é dos que mantenho ligações mais fortes. No telemóvel guardo uma foto anterior ao conflito dele e da namorada, que está grávida, felizes da vida, e há pouco tempo enviou-me outra deles enfiados num bunker e tristes. Sempre que revejo, vêm-me as lágrimas aos olhos», contou o técnico português à Lusa.



O técnico de 62 anos adiantou que o internacional ucraniano, que treinou nas camadas jovens do Shakhtar, já deixou a capital Kiev e mudou-se para Lviv. Além de Sudakov, Bondarenko e Mudryk são os outros jogadores que passaram pela mão de Fernando Valente e que se fixaram na equipa principal.



«Felizmente, outros 15 jogadores que treinei no Shakhtar e agora representam o Mariupol estão fora do país, uma vez que realizavam a pré-temporada na Turquia, após a pausa de inverno, quando a guerra começou», revelou, satisfeito por ter contribuído em dois anos para a promoção de 21 jogadores ao escalão máximo do futebol ucraniano.

Na academia do Shakhtar, já em Kiev, Valente deixou o banco e passou a coordenar os sub-17, 19 e 21, tendo ainda visto o seu contrato prolongado por mais duas temporadas, num trajeto interrompido, no ano passado, após o fim do campeonato de sub-21, por decisão da Federação local.



Fernando Valente partilhou, depois da entrevista, a fotografia de Sudakov com a companheira.



«Histórias de guerra: Ele, Sudakov, foi o maior talento que treinei na minha vida, 20 anos, internacional A pela Ucrânia , renovou recentemente contrato até 2026 com o Shakhtar um ser humano fantástico à espera de ser pai com a sua mulher Lisa de uma menina», escreveu na legenda.