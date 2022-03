O judoca ucraniano, Georgii Zantaraia, que disputou os Jogos de Tóquio2020, vive atualmente escondido num bunker devido à invasão da Rússia à Ucrânia. O atleta assinou que isso «parece ter acontecido numa outra vida».



«Há um mês tudo parecia normal. Os adultos iam trabalhar, as crianças para a escola ou brincavam nos parques, com os avós. Os judocas treinavam nos seus dojos. Hoje, nada é como era», lembrou Zantaraia, em entrevista à União Europeia de judo.



O judoca nascido na Geórgia, campeão mundial em 2009 e tricampeão europeu, revelou que vive escondido numa cava em Kiev. Zantaraia sobrevive nos difíceis tempos de guerra, desde que a Rússia invadiu o país, juntamente com dez amigos, depois de a sua mulher e os dois filhos terem fugido para a Polónia, para estarem em segurança.

«Não vou sair até acabar», sublinhou o judoca, que, em outubro, foi eleito para a Câmara de Kiev pelo partido Servo do Povo, o mesmo de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia.

Na conversa com a UEJ, o judoca acrescentou que qualificar a situação de «terrível» é o mínimo.

«No mínimo. Todos estão armados. Estamos a defender a nossa cidade, o nosso país. Mas não queremos mais nada do que paz, é a nossa casa e muitos de nós não temos para onde ir. Gentilmente, peço a toda a comunidade desportiva para nos ajudar. Façam doações, precisamos mesmo de ajuda», apelou.

Um apelo reforçado pela UEJ, com o organismo do judo europeu a estabelecer uma angariação de fundos na sua página, a serem entregues à Federação ucraniana da modalidade.



Recorde-se que a guerra na Ucrânia dura há mais de um mês e provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de quatro milhões de refugiados em países vizinhos e quase 6,5 milhões de deslocados internos. A ONU estima que já morreram, pelo menos, 1.232 civis.