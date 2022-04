A maioria dos jogadores ucranianos do Shakhtar Donetsk aterrou, esta quinta-feira, em Istambul, cidade onde o clube vai realizar um estágio.



O vice-campeão da Ucrânia, que está impedido de competir por causa da guerra, tem previsto disputar vários encontros na Europa a começar já no dia 13 de abril.



Espera-se que a equipa técnica italiana liderada por De Zerbi se junte ao restante grupo ainda esta quinta-feira.



O Shakhtar, líder da Liga local, não compete desde finais de fevereiro depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia e provocado um conflito militar entre as duas nações.