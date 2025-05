O país continua em guerra, mas o futebol não pára na Ucrânia. O Shakhtar Donetsk venceu o rival Dínamo Kiev nas grandes penalidades após um empate 1-1 durante 120 minutos de tempo regulamentar. Desta forma, o Shakhtar conquista a Taça da Ucrânia.

O veterano Andriy Yarmolenko, de 35 anos, marcou o primeiro golo do jogo perto do intervalo, aos 44 minutos, para a formação da capital ucraniana. O brasileiro Kauã Elias igualou já no segundo tempo, aos 64 minutos.

Seria mesmo o Shakhtar Donetsk a sorrir no final após um desempate da marca dos onze metros, no Estádio Central de Jitomir, nas imediações de Kiev.

Este troféu é uma consolação para o Shakhtar Donetsk, que já não tem hipóteses de ser campeão da Liga esta temporada. Por outro lado, o Dínamo Kiev lidera a tabela com mais cinco pontos do que o Oleksandriya.