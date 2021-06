O futebol pode ser tão belo quando é simples.

Toque, toque, toque, toque e golo.

Pode resumir-se mais ou menos assim o golo que Yaremchuk marcou na segunda-feira, no jogo particular em que a Ucrânia goleou Chipre por 4-0.

Um golo que surge depois de quatro toques de primeira e três ‘tabelas’ em progressão, antes do toque final do avançado do Gent.

Vale a pena ver: