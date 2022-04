A equipa de basquetebol do Estrela Vermelha foi fortemente assobiada no domingo, na Lituânia, no jogo ante o Zalgiris, para a Euroliga, por não se ter associado à equipa lituana a segurar uma faixa em apoio à Ucrânia.

Num pavilhão que teve presentes cerca de dez mil adeptos, os fãs lituanos vaiaram o conjunto sérvio que, antes do apito inicial, não pegou na faixa com as cores da bandeira da Ucrânia, que tinha a frase «Parem a guerra».

No final do encontro, o treinador do Estrela Vermelha, Dejan Radonjic, não quis alongar-se sobre o assunto, mas defendeu a paz, em alusão ao conflito na Ucrânia.

«Eu realmente espero que a paz chegue», disse Radonjic, citado pelo BasketNews, descartando, por outro lado, a pergunta sobre o facto de os seus jogadores não terem segurado a faixa no pré-jogo. «Não é uma pergunta para mim», afirmou.

O Zalgiris venceu o Estrela Vermelha por 103-98.

Outros jogos do Zalgiris em casa, para a Euroliga, já tiveram a mesma iniciativa, com os adversários a aliarem-se à equipa lituana na mensagem passada pela faixa, contra a guerra.