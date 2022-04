Depois que a guerra na Ucrânia eclodiu, Anatoliy Tymoshchuk não se pronunciou sobre o conflito e continuou a trabalhar nos russos do Zenit de São Petersburgo. O técnico adjunto do campeão da Rússia foi alvo de críticas e viu a sua história na seleção ucraniana apagada.



Andriy Yarmolenko, jogador do West Ham, partilhou uma conversa que teve com o compatriota e revelou que esta não acabou da melhor maneira.



«Disse-lhe que ele era um exemplo para mim e que agora já não representava isso. Ele mandou-me f****, eu disse-lhe o mesmo e a conversa acabou», relatou o jogador, citado pela RMC Sport.



O extremo dos «hammers» disse ainda que questionou Tymoschuk sobre se este conseguia dormir de noite, ao que este terá respondido que não dorme.

Yarmolenko e Tymoschuk foram colegas de seleção entre 2009 e 2016, tendo participado em dois Campeonatos da Europa.



Nascido a 30 de março de 1979, Tymoschuk «é recordista da seleção da Ucrânia no número de partidas realizadas» pela seleção. «Foi campeão na Ucrânia, Alemanha, Rússia, vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, vencedor da Supertaça Europeia e durante 2009-2013 e 2015-2017 jogou pelo clube russo do FC Zenit (São Petersburgo)», no qual é treinador.