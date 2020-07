Depois da derrota em Milão, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, somou o segundo desaire consecutivo na liga italiana, ao perder esta quinta-feira na receção à Udinese, por 2-0, no jogo que encerrou a 29.ª jornada do campeonato.

O primeiro golo para os visitantes no Olímpico de Roma surgiu ao minuto 12, de forma até caricata. De Paul tentou o remate de primeira na área, falhou redondamente o alvo, mas a bola foi ter com Lasagna, que emendou para o fundo da baliza.

À meia-hora de jogo, a Roma ficou em desvantagem também nos homens em campo: Perotti fez uma falta duríssima sobre Becao, ao pisar-lhe a perna, o que valeu o cartão vermelho direto.

Na segunda parte, Nestorovski, aos 78 minutos, sentenciou o jogo, com o 0-2 final no marcador.

A Roma mantém o quinto lugar de forma isolada, com 48 pontos, mais três que o Nápoles, sexto com 45 e também derrotado esta quinta-feira, pela Atalanta. Os lugares de Liga dos Campeões é que ficam agora a 12 pontos: a Atalanta tem 60, no quarto posto.