A Udinese continua a fazer sensação na liga italiana de futebol. Os comandados de Andrea Sottil receberam e venceram o Inter de Milão, ao início da tarde deste domingo, por 3-1, num resultado que vale, no mínimo por algumas horas, a liderança isolada na Serie A.

Com o português Beto a titular, a Udinese viu-se em desvantagem cedo na partida, aos cinco minutos, graças a um golaço de Nicolò Barella.

Porém, a Udinese conseguiu responder ainda na primeira parte, num autogolo de Milan Skriniar, que ditou o 1-1 aos 22 minutos.

Já sem Beto em campo, substituído aos 69 minutos para a entrada de Success, a Udinese chegou à vitória na reta final da partida, com um golo de Jaka Bijol aos 84 minutos e outro de Tolgay Arslan, já em tempo de compensação (90+3m).

A Udinese, que somou a quarta vitória seguida no campeonato, tem agora 16 pontos e ganha mas vantagem para o Inter, que mantém os 12 pontos e pode cair posições. Resta à equipa de Sottil esperar pelo que Nápoles, Atalanta, Milan (todos com 14 pontos) e Roma (13) façam nesta jornada, para saber em que lugar fica no top-5, sendo que este domingo há um Milan-Nápoles e um Roma-Atalanta, pelo que é certo o ganho de pontos a pelo menos dois dos adversários no topo.