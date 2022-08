A Udinese, clube onde joga o futebolista português Beto, garantiu esta sexta-feira o apuramento para os oitavos de final da Taça de Itália, graças à vitória tangencial na primeira ronda da prova, na receção ao Feralpisalò, por 2-1.

Com Beto no banco de suplentes, a Udinese venceu com golos de Deulofeu (12m, penálti) e de Success (64m). Ao minuto 67, Siligardi reduziu para a equipa visitante, que disputa a terceira divisão italiana e que chegou à primeira ronda da prova depois de vencer na ronda preliminar.

Nos outros jogos, a Sampdoria, da Serie A, bateu o Reggina, da segunda liga, por 1-0. Num duelo entre equipas do segundo escalão, o Cagliari bateu o Perugia por 3-2. A grande surpresa foi mesmo a eliminação do Lecce, da Serie A, aos pés da Cittadella, equipa da segunda liga, com uma derrota caseira por 3-2 após prolongamento.

O resumo da vitória da Udinese de Beto:

O resumo da "surpreendente" eliminação do Lecce: