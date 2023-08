Não, não é John Legend, mas até parece.

Reforço do Swindon Town, equipa do quarto escalão inglês, para esta temporada, Udoka Godwin-Malife deliciou os companheiros com a sua própria versão de «All of Me».

No balneário, na habitual praxe de iniciação aos novos jogadores, o defesa-central de 23 anos pegou numa garrafa de água – que fez de microfone – e cantou (encantou!) o tema de John Legend, num momento registado pelo colega de equipa Charlie Austin.

Ora veja: