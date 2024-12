A UEFA anunciou esta segunda-feira o estádio da Supertaça Europeia e local da final four da Liga das Nações, ambos a realizar em 2025. A decisão foi tomada pelo Comité Executivo da Federação Continental, que se reuniu esta segunda-feira em Lausanne, na Suíça.

A organização confirmou que o Estádio Friuli, em Udine, Itália, será o palco da Supertaça Europeia, com a casa da Udinese a receber a partida a 13 de agosto de 2025.

Relativamente à Liga das Nações, competição na qual Portugal participa, a UEFA revelou que a final four será jogada na Alemanha ou Itália. Ora, o país que irá receber a final four da Liga das Nações é o vencedor dos quartos de final entre ambos os países, que se realiza a 20 e 23 de março.

Caso vença a Itália, a final four será jogada em Turim, nos estádios da Juventus e Torino. Se a Alemanha triunfar, as «meias» e final serão disputadas em Estugarda e Munique.

A etapa final da competição disputa-se de 4 a 8 de junho de 2025.

