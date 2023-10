Perder por 7-1 já não se usa. Mas ver todos os elementos da direção de um clube e todo o pessoal técnico demitir-se em simultâneo também é, no mínimo, invulgar.

Foi o que aconteceu no Ludogorets Razgrad, da Bulgária, onde jogam os portugueses Dinis Almeida e Claude Gonçalves e o luso-guineense Jorginho.

Dos três, apenas Claude Gonçalves – nascido em França, formado no Ajaccio, mas com passagem pelo futebol português, jogando no Tondela e no Gil Vicente – foi utilizado na partida desta quinta-feira, onde o Ludogorets foi goleado (7-1). Foi titular e substituído ao intervalo, quando o resultado já estava em 4-1.

O comunicado do clube diz que «toda a direção do Ludogorets e o pessoal desportivo e técnico se demitiu minutos depois da derrota recorde contra o Nordsjælland, na quinta-feira», tendo os pedidos de demissão sido entregues aos proprietários do clube, Kiril e Georgi Domuschievi.

E acrescenta: «com este ato, a direção e o pessoal técnico-desportivo assumem toda a responsabilidade pela derrota na Dinamarca, que é uma das maiores da equipa em torneios europeus».

O texto promete ainda mais pormenores para os próximos dias.