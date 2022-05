O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, enalteceu a qualidade de Karin Benzema e lamentou ainda as criticas do Presidente da Liga Espanhola a Mbappé.

Em véspera da final da Liga dos Campeões, Ceferin exaltou a qualidade de Benzema em entrevista divulgada esta sexta-feira pela agência de notícias France-Presse (AFP).

«É um dos melhores jogadores do mundo, o melhor avançado da atualidade e talvez o jogador mais subestimado da história. Esteve sempre na sombra de outros jogadores, mas agora vemos que é um jogador incrível», referiu o esloveno.

Outro dos assuntos abordados foi as criticas de Javier Tebas a Mbappé, que esteve com um pé no Real Madrid, mas no entanto acabou por renovar pelo Paris Saint-German.

«Discordo em absoluto dele [Tebas]. Infelizmente, continuam a existir muitos insultos no futebol e nenhuma liga deve criticar outra liga. Pelo que sei, a oferta do Real até foi parecida. Temos regras claras. Qualquer um que siga essas regras pode jogar nas nossas competições. As coisas estão a mudar e quem obedecer às regras é bem-vindo», revela Ceferin.