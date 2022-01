Os clubes portugueses vão receber cerca de 1,3 milhões de euros da UEFA pela participação dos respetivos jogadores no último Campeonato da Europa, segundo disse à agência Lusa uma fonte ligada ao processo.

O FC Porto vai receber 300 mil euros pela presença dos internacionais portugueses Pepe e Sérgio Oliveira, enquanto o Sporting encaixará 440 mil euros, face às participações de Nuno Mendes – que rumou ao Paris Saint-Germain já depois do Europeu -, Palhinha e Pedro Gonçalves.

Já o Benfica terá direito a um total de 540 mil euros pelas presenças do internacional luso Rafa, do belga Jan Vertonghen e do suíço Haris Seferovic.

De acordo com a mesma fonte, os valores atribuídos aos clubes estão associados e variam consoante a fase da prova que os jogadores atingiram pelas respetivas seleções, sendo que, nos casos de Vertonghen e de Seferovic, tanto a Bélgica como a Suíça atingiram os quartos de final, ao contrário de Portugal, que se ficou pelos «oitavos», ao ser eliminado pelos belgas.

A verba atribuída pela UEFA aos emblemas portugueses será distribuída pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).