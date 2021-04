A UEFA confirmou esta quarta-feira que a cidade de Roma está «plenamente confirmada» como uma das cidades-sedes do Euro2020 e que o Estádio Olímpico, que deverá receber quatro jogos da fase final, poderá contar com a presença de adeptos, pelo menos, até 25 por cento da capacidade do estádio.

Fica, assim, confirmado que o jogo de abertura, entre a Itália e a Turquia, programada para 11 de junho, será mesmo na capital italiana e com a presença de adeptos. A UEFA explica, no entanto, que os adeptos estrangeiros que pretendam assistir a jogos no Estádio Olímpico não vão beneficiar de «qualquer exceção» em matéria de restrições às deslocações e às respetivas quarentenas.

Roma esteve em risco de perder o estatuto de cidade-sede depois do governo italiano ter equacionado a possibilidade de não permitir adeptos nos estádios, mas acabou por recuar e dar luz verde para, pelo menos, parte da capacidade do Estádio Olímpico.

Restam ainda três cidades com ameaça de perder o estatuto de cidades-sede face às restrições impostas pela pandemia e aguarda-se uma decisão final até à próxima segunda-feira: Bilbau (Espanha), Dublin (Irlanda) e Munique (Alemanha).

As restantes cidades destacadas para receberem jogos do Euro2020 já deram garantias de que vão permitir acesso ao público, com as percentagens a variarem entre os 25 e os 100 por cento das capacidades dos respetivos estádios. Recordamos que a UEFA anunciou em março que recusa a possibilidade de se realizarem jogos da fase final com as bancadas vazias.