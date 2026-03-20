A UEFA e o Liverpool iniciaram uma investigação, após a lesão sofrida por Noa Lang, do Galatasaray, em Anfield, na quarta-feira.

O internacional neerlandês sofreu um golpe no polegar direito, na sequência de uma colisão com os painéis publicitários, no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O avançado teve mesmo de ser retirado de maca e foi operado a um «corte grave».

Agora, o Liverpool vai investigar o que se passou, enquanto a UEFA irá rever a disposição dos painéis LED à volta do relvado.



«A UEFA reviu as circunstâncias que levaram ao infeliz acidente sofrido pelo jogador do Galatasaray, Noa Lang, e irá rever a disposição ao lado do relvado, incluindo painéis de LED em todos os próximos jogos, para identificar possíveis riscos semelhantes e pedir aos clubes que tomem as medidas adequadas, se necessário. Desejamos ao Noa Lang uma recuperação completa e rápida», disse um porta-voz da UEFA, citado pelo The Athletic.

Emprestado pelo Nápoles ao Galatasaray em janeiro, Lang soma dois golos e outras tantas assistências em 11 jogos pela equipa turca.