O futebolista polaco do Bayern Munique, Robert Lewandowski, foi eleito o jogador da semana na Liga dos Campeões, entre os quatro jogos que completaram, na terça e na quarta-feira, a primeira mão dos oitavos de final da competição da UEFA.

Lewandowski, autor de um golo na goleada por 4-1 ante a Lazio, em Itália, superou o português João Cancelo e os franceses Olivier Giroud e Ferland Mendy.

João Cancelo foi protagonista na vitória do Manchester City ante o Borussia Mönchengladbach, por 2-0, na Hungria, fazendo uma assistência para golo e tendo sido eleito o homem do jogo. Já Giroud fez, num pontapé de «bicicleta», o golo da vitória do Chelsea ante o Atlético de Madrid (0-1) e Mendy também deu a vitória ao Real Madrid, ante a Atalanta (0-1).