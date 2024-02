O Friburgo apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa, ao vencer o Lens, na Alemanha, por 3-2, depois de ter empatado a zero em casa no jogo da primeira mão, em França.

O médio ofensivo português David Pereira da Costa até inaugurou o marcador para a equipa gaulesa, aos 28 minutos.

O Lens dobrou a vantagem no fecho da primeira parte, com um golo do avançado Elye Wahi.

A formação germânica conseguiu reduzir a diferença a meio do segundo tempo, através do médio húngaro Rolland Sallai.

O Friburgo tomou conta do jogo e lançou-se no ataque à procura da igualdade. Com isso, concedeu alguns espaços, que podiam ter sido aproveitados pela equipa francesa para matar o jogo.

O Lens tentou segurar o resultado e sacrificou alguns jogadores de ataque, como pereira da Costa, o que acabou por se revelar fatal.

Acabou por ser feliz a equipa da casa, que empatou o jogo com o segundo golo de Sallai, aos 90+2, quando o Lens já se preparava para festejar o apuramento.

E o Friburgo até podia ter chegado à vitória nos últimos segundos do tempo de compensação, mas Gregoritsch falhou o que parecia um golo certo.

No prolongamento, todavia, o avançado austríaco marcou mesmo o golo que fez a diferença, aos 99 minutos.

Uma reviravolta época, que colocou a equipa alemão no sorteio dos oitavos de final, marcado para esta sexta-feira.