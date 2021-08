Está definido o quadro de jogos do play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa, sorteado ao final da manhã desta segunda-feira, em Nyon, na Suíça.

A esta fase da prova vão chegar 20 clubes, seis dos quais já estão diretamente apurados. Vão ainda cair seis clubes derrotados no caminho dos campeões da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, além de cinco vencedores do caminho dos campeões da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, mais três qualificados do caminho principal, da mesma terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

O play-off da Liga Europa joga-se a 19 e 26 de agosto e os dez vencedores desta fase juntam-se à fase de grupos, que já tem 12 de 32 clubes qualificados: além dos portugueses do Sporting de Braga, estão já na fase de grupos a Real Sociedad, o Betis, Leicester, West Ham, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Nápoles, Lazio, Lyon, Marselha e Lokomotiv Moscovo.

Os outros dez clubes da Liga Europa vão surgir do play-off da Liga dos Campeões: quatro derrotados do caminho dos campeões, mais seis do caminho principal.

O QUADRO DO PLAY-OFF

Vencedor Randers-Galatasaray / St. Johnstone

Rapid Viena / Vencedor Anorthosis Famagusta-Zorya

Jablonec / Vencedor Celtic-AZ Alkmaar

Vencedor Fenerbahçe-Neftci / HJK Helsínquia

Mura / Vencedor Zalgiris-Sturm Graz

Omonia / Vencedor Flora Tallinn-Antuérpia

Derrotado do Olympiakos-Ludogorets / Vencedor Lincoln Red Imps-Slovan Bratislava

Derrotado do Malmö-Rangers / Vencedor Kairat Almaty-Alashkert

Derrotado do Ferencvaros-Slavia Praga / Derrotado do Dínamo Zagreb-Legia Varsóvia

Derrotado do Estrela Vermelha-Sheriff Tiraspol / Derrotado do Cluj-Young Boys