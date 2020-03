O Manchester United domina a equipa ideal da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com seis jogadores em onze, após a goleada de 5-0 ante o LASK Linz, na Áustria, anunciou a UEFA, esta sexta-feira.

Na defesa, Luke Shaw, Bailly e Williams representam o clube inglês, além do médio Fred, do extremo Daniel James e do avançado Ighalo. O português Bruno Fernandes não consta.

Há ainda mais dois clubes representados, o Basileia e o Bayer Leverkusen. O clube suíço tem o guarda-redes Omlin, o defesa Comert, o extremo Bua e o médio Samuele Campo. Os alemães estão representados por Aranguiz.

O jogador da jornada foi Samuele Campo, que fez um golo e uma assistência na vitória do Basileia ante o Eintracht Frankfurt, por 3-0, na Alemanha.

A primeira mão dos oitavos de final teve seis de oito jogos realizados, uma vez que o Sevilha-Roma e o Inter-Getafe foram adiados, fruto da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Esta sexta-feira, a UEFA suspendeu toda a competição da próxima semana.