O encontro Borussia Monchengladbach-Manchester City, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, vai realizar-se na capital da Hungria, Budapeste, confirmou esta segunda-feira a UEFA.

O duelo entre alemães e ingleses muda de palco devido às restrições da covid-19 que vigoram na Alemanha, com a proibição de voos do Reino Unido. A data, 24 de fevereiro, mantém-se, bem como a hora. Vai ser às 21 horas locais, 20 horas em Portugal Continental.

A Dinamarca chegou a ser adiantada pelo Borussia Monchengladbach como a hipótese provável para receber o encontro na qualidade de visitado, mas é a Hungria que vê confirmada a receção do segundo jogo dos «oitavos». Isto porque o Leipzig-Liverpool também vai ser em Budapeste, a 16 de fevereiro.

Primeira alteração na Liga Europa confirmada

A UEFA confirmou também esta segunda-feira a primeira mudança de palco de um jogo dos 16 avos de final da Liga Europa. O jogo da primeira mão entre os noruegueses do Molde e os alemães do Hoffenheim vai ser em Espanha, no Estádio de la Ceramica, em Villarreal, a 18 de fevereiro.

Quanto às equipas portuguesas, o Benfica tem como hipótese a receção ao Arsenal em Roma.