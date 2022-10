A UEFA abriu esta quinta-feira uma investigação disciplinar a acontecimentos no final do Escócia-República da Irlanda, jogo realizado na noite de terça-feira e que valeu o apuramento das irlandesas para o Mundial feminino 2013 de futebol, com uma vitória por 1-0.

Em nota oficial, a UEFA informa que um «inspetor da ética e disciplina vai investigar o potencial comportamento inapropriado de jogadoras da equipa da República da Irlanda após o final do jogo», adiantando que «informações sobre o assunto vão ser disponibilizadas em tempo oportuno».

Após o final do jogo, no Hampden Park, em Glasgow, jogadoras da seleção da República da Irlanda surgiram a cantar uma música pró-IRA, com palavras associadas ao apoio ao Exército Republicano Irlandês. «Ooh ah up the 'Ra», ouviu-se, num vídeo que surgiu na rede social Instagram, a partir de um direto na conta da guarda-redes Grace Moloney. Uma fase que surge na música Celtic Symphony, dos Wolfe Tones, de 1987.

Na quarta-feira, surgiu uma reação oficial da Associação de Futebol da Irlanda (FAI) ao assunto, com um pedido de desculpas. «A Associação de Futebol da Irlanda e a selecionadora da equipa nacional da República da Irlanda, Vera Pauw, pedem desculpas por qualquer ofensa causada por uma música cantada por jogadoras no balneário da Irlanda», refere a nota oficial, com Pauw a dizer ainda que falou com as jogadoras na manhã de quarta-feira e que toda a equipa «pediu desculpa coletivamente por qualquer dano causado».