A UEFA anunciou o adiamento do encontro entre AEK Atenas e Dínamo Zagreb, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na sequência do trágico esfaqueamento fatal de um adepto grego.

O acontecimento ocorreu na noite da passada segunda-feira na capital helénica durante confrontos com adeptos do Dínamo Zagreb, que, para além de resultarem na morte do adepto, provocaram ainda oito feridos e 88 detidos, quase todos croatas. Após os desacatos, as autoridades gregas solicitaram à UEFA que o jogo fosse disputado à porta fechada, tendo os adeptos croatas sido já oficialmente excluídos por decisão da UEFA.

A mesma fonte revelou ainda que a vítima mortal foi transportada para um hospital de Atenas, mas não resistiu aos ferimentos.

O encontro entre as equipas grega e croata estava previsto ter lugar esta terça-feira em Atenas, na Grécia, e foi adiado para 18 de agosto, passando a primeira mão para Zagreb (15 de agosto) e a segunda para a capital helénica.