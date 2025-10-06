A UEFA aprovou os pedidos das Federações de Espanha e Itália para que o Villarreal-Barcelona e o Milan-Como possam ser jogados em Miami e em Perth, nos Estados Unidos e na Austrália, respetivamente.

O organismo que tutela o futebol europeu reiterou «a sua clara oposição a que os jogos das ligas nacionais sejam disputados fora do seu país de origem», contudo, uma brecha nos regulamentos da FIFA está na base desta decisão.

«Dado que o quadro regulamentar relevante da FIFA – atualmente em revisão – não é suficientemente claro e pormenorizado, o Comité Executivo da UEFA tomou relutantemente a decisão de aprovar, a título excecional, os dois pedidos que lhe foram apresentados. A UEFA contribuirá ativamente para o trabalho em curso liderado pela FIFA para garantir que as futuras regras defendam a integridade das competições nacionais e a estreita ligação entre os clubes, os seus adeptos e as comunidades locais», lê-se no comunicado.

«Paralelamente, todas as federações nacionais da UEFA confirmaram o seu compromisso de colaborar com a UEFA antes de apresentarem quaisquer pedidos futuros. Ao fazê-lo, eles expressaram a sua determinação coletiva de salvaguardar os interesses mais amplos do futebol europeu.»

Em declarações citadas pelo organismo, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, disse que «esta decisão é excecional e não deve ser vista como um precedente».

«Os jogos da liga devem ser disputados em casa; qualquer outra coisa privaria os adeptos leais e potencialmente introduziria elementos de distorção nas competições. A nossa consulta confirmou a amplitude dessas preocupações. Gostaria de agradecer às 55 associações nacionais pelo seu contributo construtivo e responsável numa questão tão sensível. O nosso compromisso é claro: proteger a integridade das ligas nacionais e garantir que o futebol permaneça ancorado no seu ambiente doméstico», afirmou.

O jogo entre Villarreal e Barcelona está marcado para dezembro deste ano e terá lugar no Hard Rock Stadium, em Miami.

Já o Milan-Como será disputado em fevereiro de 2026, na Austrália. Na base do pedido da Federação Italiana está a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, que irá acontecer por essa altura em San Siro.

