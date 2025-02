A UEFA está a equacionar o fim dos prolongamentos nas fases a eliminar da Liga dos Campeões.

A notícia foi avançada pelo jornal inglês Guardian, que referiu ainda que a medida, a ser aprovada pelo Comité Executivo da UEFA, dificilmente entrará em vigor antes de 2027, data do término do ciclo dos direitos televisivos em vigor.

O aumento do volume de jogos tem gerado muitas críticas e alertas por parte de jogadores, treinadores e FIFPro (Federação Internacional dos Sindicatos de Jogadores Profissionais), que têm avisado para os riscos acrescidos de lesões e para a quebra de qualidade dos jogos decorrente do maior desgaste e menos tempo de treino entre partidas.

Recorde-se que nesta temporada a Liga dos Campeões e a Liga Europa passaram a ter mais jogos, com a fase de grupos (com seis jogos por equipa) a ser substituída por uma fase de liga com oito partidas. Além disso, as equipas que falhem o apuramento para os oitavos de final e tenham de jogar um play-off (casos de Benfica, Sporting e FC Porto) são obrigadas a fazer ainda mais dois jogos antes dos oitavos de final.

Aliado a isto, no próximo verão haverá um inédito Mundial de Clubes com 32 equipas (12 das quais europeias), que termina já em pleno período de pré-época.

A eliminação do prolongamento permitiria tirar 30 minutos às eliminatórias, avançando-se assim para o desempate da marca dos 11 metros após os 90 minutos do jogo da 2.ª mão.