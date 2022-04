A UEFA e a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) abriram esta segunda-feira um escritório conjunto em Londres, com o intuito de organizar, em parceria, eventos futebolísticos, assim como cooperar em áreas como a arbitragem e o treino.

A criação do espaço deve-se ao acordo de cooperação estratégica assinado por ambas as instituições a 12 de fevereiro de 2020 e alargado a 15 de dezembro de 2021, ao abrigo do qual vão desenvolver projetos de forma conjunta.

Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL, salientou o significado histórico da parceria e explicou que a mesma se baseia na decisão dos dois organismos em «levar a sua cooperação a um nível estratégico superior».

«Somos os dois continentes com a maior tradição e prestígio no desporto mais popular do planeta. Em campo, somos rivais leais, mas o entendimento de que o futebol é uma força poderosa para sociedades tolerantes, pacíficas e pluralistas une-nos», afirmou.

Segundo Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, a relação entre os órgãos que tutelam o futebol europeu e sul-americano foi «fácil de construir», uma vez que partilham «o mesmo amor e paixão pelo futebol», considerando o escritório como «o próximo passo simbólico na direção certa» para o desenvolvimento do desporto.

O primeiro grande evento desportivo a ser organizado pelas duas confederações é a Finalíssima, um jogo que irá opor os campeões da Copa América2021, Argentina, aos vencedores do Euro2020, Itália, a realizar-se no Estádio de Wembley, em Londres, no dia 1 de junho.

