A UEFA anunciou que vai manter a Liga dos Campeões sem pausas para hidratação, ao contrário do Mundial de 2026.

A entidade que tutela o futebol europeu informou o canal televisivo alemão ARD que esses intervalos de tempo só aconteceriam em situações de temperaturas extremas.

De recordar que a FIFA decidiu que todos os jogos do campeonato do mundo na América do Norte têm pausas para hidratação a meio da primeira e da segunda parte, devido às elevadas temperaturas e à preocupação com a saúde dos atletas.

No entanto, esta medida tem dado que falar e está a ser muito criticada por alterar o ritmo dos jogos e por permitir que os treinadores façam ajustes táticos.

Estas interrupções estão a ser feitas até nos estádios com cobertura e ar-condicionado. Fica a dúvida se a prioridade é o bem-estar dos jogadores ou o lucro gerado pela publicidade.