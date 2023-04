A UEFA em conjunto com a associação de Ligas Europeias, a FIFpro, a associação de Clubes europeus (ECA) e a de adeptos (FSE) divulgaram nesta sexta-feira uma posição conjunta que defende os valores do futebol como o conhecemos e que, resumidamente, mostra uma posição contra o que é proposto pelos defensores da Superliga Europeia.

No acordo que inclui a Liga portuguesa, são defendidos valores como as competições abertas, mérito desportivo, boa gestão e diálogo.

Sem nunca referir a Superliga Europeia, a posição conjunta deixa claro que as entidades que a assumem defendem os valores contrários aos propostos pelos clubes que se uniram para criar uma «liga fechada», no qual teriam lugar sempre os clubes fundadores, numa decisão que foi tomada sem dialogar com a UEFA, como já revelou o presidente Aleksander Ceferín.

O objetivo desta posição é ainda assegurar «um sistema de solidariedade equilibrado», que permita aos clubes mais pequenos continuar a existir, com o apoio de todos, uma vez que são os clubes a estar na base da pirâmide que é o futebol.