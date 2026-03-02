A UEFA multou o Tottenham em 30 mil euros e aplicou uma proibição de venda de bilhetes para os jogos das competições europeias fora de casa, por «comportamento racista e/ou discriminatório dos seus adeptos».

Em causa estão as saudações nazis que três adeptos dos «spurs» fizeram na direção de adeptos do Eintracht Frankfurt, no jogo da Liga dos Campeões, que terminou com vitória dos ingleses por 2-0, a 28 de janeiro, na Alemanha.

A interdição de venda de bilhetes é suspensa durante um ano e, além da multa de 30 mil euros, o Tottenham também terá de pagar uma coima de 2.250 euros pelo arremesso de objetos por parte dos adeptos ingleses.

O Tottenham já reagiu ao castigo da UEFA e considerou que existiu uma «conduta absolutamente abominável de um pequeno número de indivíduos». O emblema londrino também confirmou que os adeptos «foram identificados e receberam suspensões por tempo indeterminado».

«O clube opõe-se firmemente a todas as formas de discriminação e, portanto, tomou as ações mais fortes possíveis. O comportamento repugnante de uma minoria de supostos adeptos naquela noite não reflete, de forma alguma, os valores do nosso clube e dos seus adeptos», referiu ainda o Tottenham, em comunicado.