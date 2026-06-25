O Comité Executivo da UEFA nomeou a francesa Stéphanie Frappart para o seu Comité de Arbitragem, substituindo a checa Dagmar Damkóvá no quinteto diretivo, anunciou esta quinta-feira o organismo que rege o futebol europeu.

«Altamente respeitada, irá contribuir para o desenvolvimento dos árbitros, para a supervisão do desempenho e para as nomeações nas competições da UEFA», especificou o organismo, sediado na Suíça.

A UEFA recorda que Stéphanie Frappart, árbitra internacional desde 2010 e com mais de 100 jogos dirigidos em competições europeias, construiu «uma das carreiras de arbitragem mais proeminentes do futebol moderno».

Do percurso da agora dirigente, de 42 anos, que foi a primeira mulher a arbitrar um jogo de futebol num Campeonato do Mundo masculino, no Qatar2022, entre a Alemanha e a Costa Rica.

No seu novo cargo, Frappart «contribuirá para o desenvolvimento estratégico da arbitragem em toda a Europa», apoiando o trabalho da UEFA nas nomeações de árbitros, monitorização do desempenho, orientação técnica e no desenvolvimento contínuo dos ‘juízes’ para as competições da UEFA.

Entre as suas nomeações históricas de Stéphanie Frappart, destaque ainda para a Supertaça Europeia de 2019, entre Liverpool e Chelsea, em Istambul, quando se tornou na primeira árbitra a dirigir uma final masculina de uma competição da UEFA.

Foi igualmente a primeira mulher a arbitrar um jogo masculino da Liga dos Campeões e da Liga francesa.

O Comité de Arbitragem da UEFA é presidido pelo italiano Roberto Rosetti e tem como diretores o esloveno Vlad Sajn, o neerlandês Bjorn Kuipers, o espanhol Velasco Carballo e agora Stéphanie Frappart.