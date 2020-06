O Benfica vai defrontar os croatas do Dínamo Zagreb, nos quartos de final da Youth League, a 18 de agosto, anunciou esta quinta-feira a UEFA que oficializou o calendário da «final 8» que vai decorrer em Nyon, na Suíça.

A competição que acompanha a Liga dos Campeões tinha sido interrompida a 18 de março na sequência do aumento de casos de covid-19 na Europa, mas vai ser reatada na segunda quinzena de agosto com os jogos dos oitavos de final. Assim, o Inter Milão vai defrontar o Rennes a 16 de agosto, enquanto, no mesmo dia, a Juventus defronta Real Madrid.

Depois de definidas estas duas vagas, a final 8 vai jogar-se no Estádio Colovray, em Nyon, a 18 e 19 de agosto.

As meias-finais jogam-se depois a 22 de agosto e o Benfica já sabe que, se ultrapassar o Dínamo Zagreb, irá defrontar o vencedor do embate entre os dinamarqueses do Midtjylland e o Ajax.

A final da Youth League está prevista para as 17h00 de 25 de agosto.

Calendário da Youth League

Oitavos de final

Inter de Milão-Rennes, 16 agosto (13h00)

Juventus-Real Madrid, 16 agosto (16h00)

Quartos de final

Midtjylland-Ajax, 18 agosto (13h00)

Dínamo Zagreb-Benfica, 18 agosto (13h00)

Salzburgo-Lyon, 19 agosto (14h00)

Inter de Milão/Rennes-Juventus/Real Madrid, 19 agosto (14h00)