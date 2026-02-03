AZ Alkmaar, Real Madrid, Club Brugge, Zilina e Chelsea são as primeiras equipas apuradas para os oitavos de final da UEFA Youth League. Benfica e Sporting apenas vão a jogo, nos 16 avos de final, na quarta-feira.

Nos Países Baixos, o húngaro Bendegúz Kovács foi a figura principal na goleada do AZ frente ao Borussia Dortmund (4-0), ao ter completado um hat-trick. Wassim Bouziane apontou o restante golo do encontro.

Igualmente dilatada foi a vitória do Real Madrid na receção ao Marselha, por 5-2. Ainda assim, ao intervalo o resultado era de 2-2, com os merengues a encetarem a fuga para a vitória nos últimos minutos.

Pitarch (17m), Daniel Yañez (53m, de penálti), Diego Martínez (80m) e Adrian Perez (90m) marcaram pelos espanhóis, que ainda beneficiaram de um autogolo, apontado por Doubal (27m). Pelos franceses reduziram Pambani (25m) e Mmadi (42m, de penálti).

As restantes eliminatórias foram bem mais equilibradas. Na Bélgica, o Club Brugge recuperou de uma desvantagem de dois golos para derrotar o Mónaco por 3-2.

Aos 31 minutos, os franceses já venciam por dois golos de diferença, apontados por Dodo e Nibombe, mas viram os belgas virarem o marcador por Jensen, que bisou (41 e 70m), e Goemaere (50m, de penálti).

Quanto aos eslovacos do Zilina afastaram o Liverpool, que venceram por 2-1. Os ingleses até marcaram primeiro, por Morrison (4m), mas permitiram a reviravolta, consumada por Bzdyl (36m) e Kosa (65m).

O duelo entre Chelsea, que contou com o internacional sub-20 português Leo Cardoso a partir do minuto 84, e PSV terminou empatado (1-1), pelo que foi necessário recorrer aos penáltis para se encontrar o vencedor. Aí, os blues foram mais eficazes e venceram por 7-6. Leo Cardoso foi o único a desperdiçar pelos ingleses, mas os neerlandeses falharam duas tentativas, a última por Van der Plas.

Os 16 avos de final da UEFA Youth League completam-se na quarta-feira, dia em que o Benfica recebe o Slavia de Praga (15h00) e o Sporting joga, na Hungria, com a Puskás Akadémia (15h30).