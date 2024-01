Zvonimir Boban deixou o cargo de diretor na UEFA, devido a incompatibilidades com o presidente Aleksander Ceferin.

«É com tristeza e com o coração pesado que não tenho outra opção senão deixar a UEFA. Não estou a tentar ser uma espécie de herói, especialmente porque não estou sozinho com este pensamento», afirmou a antiga lenda do Milan em comunicado.

Em causa está uma eventual mudança dos estatutos que permitiria a permanência de Ceferin no cargo por mais tempo. O descontentamento com a liderança de Ceferin tem subido de tom e a saída de Boban é a prova disso mesmo.

O esloveno foi reeleito sem oposição em abril passado, depois de ter assumido a presidência em 2016.

Caso a alteração seja aprovada pelos membros da UEFA no congresso de 8 de fevereiro, em Paris, Ceferin poderá ser candidato em 2027.