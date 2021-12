O psicólogo do Salzburgo, Ulf Häfelinger, excedeu-se na festa da equipa austríaca no balneário após a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, com a vitória por 1-0 alcançada na quarta-feira ante o Sevilha, ao chamar aos adversários de «espanhóis idiotas».

O momento foi captado no vídeo transmitido nas redes sociais por Noah Okafor, autor do golo da vitória do Salzburgo ante o Sevilha no fecho da fase de grupos, com Hafelinger a falar de forma viva para o plantel até proferir palavras menos próprias para com o oponente.

Depois de as imagens terem circulado, o Salzburgo pediu desculpas, com uma mensagem através da rede social Twitter.

«Com a emoção do que foi, para nós, um sucesso tão extraordinário, foram proferidas palavras que não deveriam ter sido ditas. Jogámos contra um adversário forte, ao qual pedimos sinceras desculpas pela escolha das palavras», escreveu o Salzburgo.

O clube austríaco até partilhou as imagens de Häfelinger a falar para os jogadores, mas as mesmas foram editadas e filtradas, não surgindo as palavras em questão.